- Raiffeisen Bank a pierdut definitiv un proces cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, in care 14.000 clienți au reclamat faptul ca au fost afectați de practicile comerciale incorecte. Prejudiciul creat debitorilor este de peste 10 milioane de euro, potrivit estimarilor realizate…

- Fostul trezorier al PSD Mircea Draghici a fost condamnat definitive, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cinci ani inchisoare cu executare pentru delapidare, intr-un dosar in care este acuzat ca a folosit subventiile primite de PSD de la AEP pentru a-si cumpara un imobil,

- Apelul lui Andrei Tomoroga, barbatul acuzat de complicitate la introducerea in țara de droguri de risc și trafic de droguri de risc, dupa ce a fost prins ridicand un colet plin cu 6 kg de cannabis, a fost respins de Curtea de Apel Cluj. Acesta a ramas cu condamnarea aplicata de Tribunalul Bistrița-Nasaud,…

- In motivarea deciziei definitive, judecatorii britanici sustin ca omul de afaceri nu a beneficiat de un proces echitabil in Romania. In 2017, Inalta Curte de Casatie si Justitie il condamna definitiv la 7 ani de inchisoare cu executare in dosarul Ferma Baneasa, unde a fost gasit vinovat pentru dare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ a anulat miercuri o hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) din februarie 2021, prin care era actualizata lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic si se stabileau regulile de aplicare a carantinei…