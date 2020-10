Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai surprinzatoare povești de viața din ediția 17 din sezonul 8 „Chefi la cuțite” este cea a tinerei Claudia Radu! Tanara a impresionat cu povestea sa de viața, dar și cu rețeta aleasa!

- Unul dintre cei mai surprinzatori concurenți din ediția 16 din sezonul 8 „Chefi la cuțite” este Dumitru Pop Tincu, un sculptor și pictor de la Sapanța. Imbracat in straie tradiționale, acesta a dezvaluit mandru la emisiunea „Chefi la cuțite” difuzata in seara de luni, 12 octombrie, faptul ca din 1977…

- Dupa ce au pregatit rețete de haute cuisine, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reintalnit in bucatarie, pentru a degusta farfuriile pregatite in ediția 16 din sezonul 8 „Chefi la cuțite”.

- O surpriza din ediția 16 din sezonul 8 „Chefi la cuțite” a fost atunci cand Dumitru Pop Tincu, meșterul care are acum in grija cimitirul vesel de la Sapanța, a ajuns in fața celor trei jurați!

- Pentru amuleta 16, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu trebuie sa pregateasca niște farfurii cu adevarat speciale! Gina Pistol i-a surprins din plin atunci cand a anunțat tema din aceasta ediție!

- Un senegalez stabilit in Romania de cațiva ani a decis sa vina la emisiunea „Chefi la cuțite”, ca sa demonstreze ca se pricepe extrem de bine la gatit. Faye Papa a facut senzație cu povestea sa incredibila de viața!

- "Eu ma indragostesc tot timpul, chiar daca e de scurta durata. Am avut o perioada cand aveam impresia ca le știu pe toate, eram foarte orgolios și am avut de pierdut. Am citit zilele astea o treaba care mi-a placut: „Your ego is not your amigo!. Am ințeles ca, daca nu te bazezi pe oamenii din jurul…

- Pentru a putea caștiga cea de-a șaptea amuleta din sezonul 8 „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu au ales niște rețete surprinzatoare, cu care și-au uimit fanii.