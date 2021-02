Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi ofera in exclusivitate un interviu de colecție pentru Antena Stars. In doar cateva momente, de la ora 14, numai la Star Magazin, emisiunea prezentata de Laura Micovschi, afaceristul vorbește despre viața sa, acum, dupa cele intamplate in ultima perioada.

- In Duminica dinaintea Botezului Domnului, Arhiepiscopul Ciprian a vorbit despre viata Sfantului Ioan Botezatorul, inclusiv despre hrana sa principala, informeaza Basilica.ro. Dezastru de proporții: Pandemia și consecințele sale au distrus 21 de ani de creștere globala a traficului aerian de…

- STIRIPESURSE.RO continua seria proiectelor exclusive intr-un peisaj media in care religia, indiferent de originea ei, a ajuns sa fie blamata. Intr-o Romanie in care ortodocșii, cu precadere, au ajuns sa fie transformați in ținte ale propriului stat, iar semeni ce se vor a fi vectori de opinie și…

- Alina Radi a venit la TV și a oferit publicului detalii picante legate de viața sa personala. Pe langa asta, fosta lui Nick Radoi a vorbit și despre actuala partenera a afaceristului, despre care a spus numai lucruri bune.

- Damian Draghici a cantat pe unele dintre cele mai importante scene ale muzicii internaționale, ridicand sali intregi de fiecare data! Dar puțina lume știe despre viața personala și cu cate femei s-a afișat celebrul cantareț.

- Este giurgiuveanca, deputat in Parlamentul Romaniei, medic de profesie, si, in acelasi timp, sotie, mama, fiica. Cristina Elena Dinu, candidat al PSD Giurgiu pentru un nou mandat de deputat, vorbeste, intr-un interviu, despre omul Elena Dinu, despre cum a ajuns sa fie medic, dar si cum a ajuns in politica.…

- George Dura are 40 de ani și are o licența în relații publice, dar și mai multe stagii la Ministerul Român al Apararii și la Ministerul de Interne. Cu toate acestea, dorind un standard mai bun de viața, George a ales sa plece în Anglia, iar acum este gardian public în Middlesbrough.…

- Actrița Elsa Raven, cunoscuta pentru rolurile sale memorabile din filmele „Titanic” și „Back To The Future”, a murit la virsta de 91 de ani, transmite gandul.ro. Elsa Raven avea 91 de ani și a murit in casa ei din Los Angeles, a anunțat agentul acesteia, citat de thesun.co.uk. Elsa – nascuta Rabinowitz…