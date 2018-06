Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie a fost somata de instanța sa-l lase pe Brad Pitt sa-i vada pe copii, in caz contrar risca sa piarda custodia fizica a acestora, scrie TMZ. Brad Pitt si Angelina Jolie sunt in plin proces de divorț, dupa ce s-au desparțit in 2016, iar avocatul care se ocupa de cazul lor i-a cerut actriței…

- Chiar daca au divortat in urma cu doi ani, lucrurile nu s-au incheiat intre Angelina Jolie si Brad Pitt. Copiii sunt cei care ii determina pe cei doi sa continue sa aiba o legatura. Angelina Jolie si Brad Pitt au impreuna sase copii, de care are grja actrita, care este la un pas sa-i piarda, insa. Totul…

- Angelina Jolie a fost somata de judecatorul care se ocupa de cazul ei de divort sa ii permita lui Brad Pitt sa stea mai mult cu copiii lor, in caz contrar, actrita americana riscand sa piarda custodia fizica a acestora, potrivit tmz.com.

- Vești proaste pentru Angelina Jolie! Celebra actrița ar putea pierde custodia copiilor sai, cu varste cuprinse intre 16 și 9 ani. Un judecator susține ca Brad Pitt ar trebui sa fie lasat sa iși vada copiii mai des. Asta pentru ca, susține el, lipsa unei legaturi cu tatal lor poate fi extrem de daunatoare…

- Angelina Jolie si Brad Pitt se afla in plin proces de divort, insa a ctrita a refuzat sa-si lase copiii prea multa vreme in compania tatalui . Brad Pitt contraataca si a obtinut sprijinul instantei de judecata, care considera ca „nu este indicat pentru copiii ca acestia sa nu aiba deloc o relatie cu…

- Angelina Jolie a decis sa se mute singura la Londra, acolo unde va filma „Maleficent 2”, fara cei șase copii. Aceștia nu au voie sa paraseasca SUA pentru ca divorțul de actorul Brad Pitt, nu s-a finalizat inca. Actrița in varsta de 42 de ani este descurajata de decizia instanței, dar in același timp…

- Arhitecta americana Neri Oxman pare sa fie femeia care l-a ajutat pe actorul Brad Pitt s-o uite pe fosta sa soție, Angelina Jolie. Starul de la Hollywood are o relație de aproape 6 luni cu aceasta, despre care presa tabloida scrie ca seamana destul de mult cu Angie. Frumoasa Neri Oxman are 42 de ani...…

- Diplomatii rusi expulzati de SUA in urma otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion Serghei Skripal si a fiicei sale au inceput sa paraseasca ambasada Rusiei la Washington.Potrivit AFP, aproximativ 50 de barbati, femei si copii au fost vazuti parasind ambasada, sambata dupa-amiaza,…