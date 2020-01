Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul viticol Miraval, pe care il detine fostul cuplu Angelina Jolie si Brad Pitt asociat cu familia de viticultori Perrin, va colabora cu domeniul Pierre Peters pentru a crea o noua societate dedicata sampaniei roze, anunta AFP.

- Brad Pitt și Angelina Jolie au format unul dintre cele mai sudate și mai invidiate cupluri de la Hollywood. Fanii au fost in stare de șoc atunci cand au anunțat ca divorțeaza, in urma cu mai bine de 14 ani.

- Starul hollywoodian Brad Pitt iși va petrece Craciunul alaturi de trei dintre cei șase copii pe care ii are cu fosta sa partenera de viața, actrița Angelina Jolie, informeaza quien.com.Actorul american ii va avea alaturi de Craciun, la reședința sa din Los Angeles, pe cei trei copii biologici pe care…

- Cum a ajuns Brad Pitt dependent de alcool Intr-un interviu acordat recent revistei Interview, Brad Pitt si-a deschis sufletul si a vorbit sincer despre problemele pe care le-a avut in ultimii ani. Actorul a spus ca s-a simtit vinovat, cel mai probabil pentru divortul de Angelina Jolie. “Realizez, ca…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener oficial in Romania al Programului Climate KIC, organizeaza in perioada 21 – 22 și 25 noiembrie 2019, un program de formare profesionala in domeniul economiei circulare. Cursurile vor avea loc la sediul CCIAT din P-ța Victoriei…