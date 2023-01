Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar cateva ore si vine Mos Craciun. Oriunde in lume, seara din ajunul Craciunului are aceeasi magie. La Bucuresti, ca si la New York, Londra, Paris, Madrid, Tokyo sau Moscova, Mos Craciun este asteptat sa aduca daruri. Imbracat in straie de culo

- Gabriel Martin și Mehdi Balamissa, doi suporteri ai echipei franceze, au pedalat 7.000 kilometri pentru a-și susține echipa la Cupa Mondiala din Qatar. Calatoria a durat trei luni. „Obiectivul principal al acestei calatorii a fost inainte de toate aventura”, a declarat Gabriel Martin pentru CNN. Cei…

- Simona Halep (31 de ani, locul 10 WTA) este suspendata provizoriu din tenis, dar starea de spirit a sportivei este buna. Cel puțin așa reiese din ultima postare pe rețelele de socializare a jucatoarei romane de tenis. Fostul lider WTA a postat urmatorul mesaj: „Oriunde mergi, ia un zambet cu tine!”.…

- Dolarul și-a continuat vineri declinul și se tranzacționa la minimul ultimelor trei luni fața de euro, in condițiile in care incetinirea inflației pe un an in Statele Unite și relaxarea politicii anti-Covid a Chinei au subminat atractivitatea monedei, potrivit AFP. In jurul orei 13:10 GMT (14:10 la…

- Magistrații francezi decid, miercuri, daca prințul Paul al Romaniei va fi extradat in Romania. Paul de Romania a fost condamnat la 3 ani și 4 luni inchisoare in dosarul „Ferma Baneasa”. La finalul lunii iunie Ministerul Justiției transmitea ca Franța este competenta sa decida asupra modalitații de executare…

- Comisia va solicita tuturor parților sa ia de urgența masuri pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera și pentru a respecta angajamentele pe care și le-au asumat in cadrul Acordului de la Paris. In cadrul Conferinței ONU privind schimbarile climatice COP27, care incepe la sfarșitul acestei saptamani…

- Australianul Darren Cahill continua sa fie alaturi de Simona Halep, aflata in plin scandal de dopaj. Dupa ce Jannik Sinner, elevul sau, a fost eliminat din turneul de la Paris, Cahill a profitat de timpul liber pentru a o vedea pe Simona Halep, suspendata provizoriu. ...