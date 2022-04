Angelina Jolie, în vizită în orașul Lvov din Ucraina Intr-un video distribuit pe Facebook, actrita poate fi vazuta zambind si facandu-le cu mana fanilor in timp ce comanda o cafea.Jolie a activat trimis special al agentiei ONU pentru refugiati timp de mai multi ani, dar detaliile vizitei ei in Ucraina sunt necunoscute.Video-ul, in care Angelina Jolie poate fi vazuta semnand o bucata de hartie si facand cu mana spre camera, a fost postata pe Facebook de ucraineanca Maia Pidhorodetka si a adunat de atunci peste 19.000 de redistribuiri.Pidhorodetka a postat alaturi de video mesajul: "Nimic special. Doar Lvov. Am mers doar sa beau o cafea. Doar Angelina… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea editurii ruse Prosvescenie, care publica manuale scolare, le-a cerut angajatilor sai sa elimine din manualele de istorie mai multe pasaje considerate „nepotrivite” despre Ucraina, arata publicatia Mediazona, blocata de Kremlin, potrivit Le Figaro, citat de News.ro.Aceasta noua regula a fost…

- Cristi Popovici, trimisul special Antena 3 in Ucraina, se afla acum in Odesa, orașul de langa Romania care a devenit fortareața. Ucrainenii de acolo asteapta inspaimantati atacurile rusilor. Oamenii nu mai au incredere nici in negocierile de pace, nici in

- Youtube nu creeaza conținut și pentru mulți utilizatori blocarea serviciului ar fi neplacuta, spune Andrei Klishas, președintele Comitetului pentru legislație constituționala al Federației Ruse, conform Ura.news , un site de știri din Rusia care acopera regiunea munților Urali. Conform oficialului,…

- A aparut un videoclip care pare sa arate o racheta care a lovit o mulțime de oameni in timp ce stateau la coada pentru ajutor umanitar in orașul Harkov, ocupat de ruși, in estul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Platformele Meta vor permite utilizatorilor de Facebook și Instagram din unele țari sa permita violența impotriva rușilor și soldaților ruși in contextul invaziei Ucrainei, potrivit Reuters. Compania de social media permite, de asemenea, temporar unele postari care incurajeaza la moartea președintelui…

- Gara din orașul Drukivka, oraș cu 60.000 de locuitori din estul Ucrainei, a fost vizata de un bombardament al forțelor ruse, miercuri, 9 martie, a informat poliția din regiunea Donețk, intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook. „Investigam consecințele bombardamentului feroviar de Drujkivka”, a…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat marți (8 martie) ca atacurile asupra spitalelor, ambulanțelor și altor instituții de asistența medicala din Ucraina au crescut rapid in ultimele zile și a avertizat ca țara este lipsita de provizii medicale vitale. OMS critica acțiunile Rusiei Agenția…

- Tarile de Jos vor livra Ucrainei 200 de rachete antiaeriene cat de repede posibil, a anuntat sambata guvernul olandez intr-o scrisoare adresata parlamentului, informeaza Reuters. De asemenea, guvernul olandez a anuntat ca va transfera personalul ambasadei Tarilor de Jos din orasul Lvov din estul…