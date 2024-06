Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Franceza din Suceava, in colaborare cu Universitatea „Stefan cel Mare”, Facultatea de Educatie Fizica si Sport si Asociatia Club Sportiv Academia de Sport Suceava a organizat pe data de 25 mai 2024, la Complexul de Natatie și Kinetoterapie din campusul universitații, prima editie a manifestarii…

- Costumele de personaje de desene animate sunt o parte esențiala a spectacolelor și evenimentelor pentru copii, aducand la viața universuri fantastice și eroi indragiți din lumea animațiilor. Animatorii de petreceri pentru copii care se transforma in aceste personaje joaca un rol important in captivarea…

- Vineri la orele 21:04, lucratorii SPR 13 Balcauți au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, de catre o femeie cu domiciliul in satul Slobozia Sucevei, comuna Granicești, cu privire la faptul ca in timp ce se afla la locuința de domiciliu a fost lovita de catre fostul soț. In urma sesizarii, patrula de serviciu…

- In perioada 18 aprilie-23 mai 2024, Muzeul Național al Bucovinei organizeaza o expoziție cu lucrarile realizate de participanții la concursul de caligrafie Istoria scrisa frumos. Sa scriem caligrafic despre personalitați ale Bucovinei, care s-a desfașurat in luna martie, pe pagina de facebook a Muzeului…

- De Ziua Naționala a Educației Financiare, BCR, prin Școala de Bani, a organizat cea de-a treia ediție EduFinFest, in parteneriat cu Fundația Progress; Peste 4.300 de adulți și copii din 90 de comunitați rurale și mic urbane, din 33 de județe, au invațat, in ultimul an, noțiuni de educație financiara,…

- Razboiul dintre Angelina Jolie (48 ani) și Brad Pitt (60 ani) este departe de a se fi incheiat. Chiar daca cele doua vedete de la Hollywood au divorțat de cațiva ani, se pare ca sunt in continuare la cuțite. Actrița il acuza pe fostul soț ca a batut-o de fața cu copiii lor și inainte de incidentul […]…

- Considerata una dintre cele mai frumaose femei din lume și una dintre cele mai senzuale actrițe de pe marele ecran, nu este de mirare ca Angelina Jolie a avut parte, inca de la o varsta frageda, de atenția urmașilor lui Adam. Pe langa relația tumultoasa și mariajul eșuat cu Brad Pitt, iata care sunt…

- Peste 600 de copii, adolescenți, parinți și bunici care au sarbatorit astazi, in avans, Ziua Poliției Romane pe esplanada centrala a municipiului Suceava, bucurandu-se de expoziții de tehnica, autospeciale și echipament dar și de activitați și jocuri interactive, premii și multa dezinvoltura. „Este,…