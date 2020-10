Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a decis sa renunțe la o parte dintre restricțiile aplicate in școlile primare și gradinițe, ca masuri de prevenție in contextul epidemiei Covid-19, potrivit Radio France International. De azi, orele din cele doua cicluri de invațamant “continua sa se desfașoare ca de obicei”, chiar…

- Daca pana acum Angelina Jolie nu avut nimic de spus despre noua relație a fostului soț, lucrurile Angelina Jolie a acceptat relația controversata a lui Brad Pitt cu modelul german, care este cu 30 de ani mai tanar decat el, insa un gest a deranjat-o extrem de rau. Se pare ca celebra actrița a fost revoltata…

- Vestea ca Brad Pitt are o noua iubita a ajuns și la urechile Angelinei Jolie, iar actrița s-a aratat șocata de gestul fostului ei soț, care și-a dus partenera la castelul Miraval, din Franța, locul in care ei și-au unit destinele.

- Angelina Jolie este foc și para pe fostul e soț, dupa ce a auzit ca Brad Pitt și-a dus noua iubita in Franța, la castelul in care ea și actorul s-au casatorit in urma cu mai mulți ani.

- Povestea merge mai departe! Brad Pitt și Angelina Jolie lanseaza o șampanie rose. Aceasta se va numi Fleur de Miraval, dupa denumirea domeniului pe care il au in Franța, potrivit click.ro. Deși s-au desparțit in 2016, dupa 11 ani de viața comuna, intre care doi ani de canicie, Brad Pitt (56 de ani)…

- Brad Pitt a fost fotografiat, in Franța, alaturi de o tanara cu 29 de ani mai tanara, despre care, presa din SUA susține ca ar fi noua sa iubita. Cei doi au petrecut cateva zile impreuna la castelul Miraval pe care actorul l-a cumparat alaturi de fosta sa soție, Angelina Jolie, cu 67 milioane de dolari,…

- Ea este noua iubita a lui Brad Pitt! Are 27 de ani și e originara din Germania! Brad Pitt iubește din nou! Acum e clar ca nu mai exista cale de impacare intre el și Angelina Jolie. De asemenea, dezamagire totala pentru cei care sperau la o noua relație intre el și fosta soție, Jennifer Aniston. Noua…

- Angelina Jolie, viața ca mama singura cu șase copii Angelina Jolie și-a petrecut ultimele luni in carantina alaturi de cei 6 copii pe care ii crește singura dupa divorțul de Brad Pitt. Recent, acrtița a marturisit ca nu a fost niciodata genul de om care sa caute relaxare. Spune ca ii place haosul. De…