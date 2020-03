Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie a donat 1 milion de dolari organizatiei No Kid Hungry, pentru alimente destinate copiilor care ar putea fi afectati de criza provocata la nivel mondial de pandemia de COVID-19, potrivit Mediafax.„Incepand din aceasta saptamana, peste un miliard de copii nu mai merg la cursuri,…

- Kylie Jenner (22 de ani), cea mai influenta vedeta din lume pe Instagram, a comis zilele trecute o eroare involuntara in urma careia s-a simtit nevoita sa scoata din conturi o suma cu sase zerouri.

- Kylie Jenner, membra a familiei Kardashian și star TV, s-a situat pe primul loc in topul celor mai bine platite celebritati de pe Instagram in 2019, depașindu-l pe Cristiano Ronaldo, la categoria „cea mai scumpa postare", aceasta castigand cate 1,26 milioane de dolari pentru fiecare mesaj sponsorizat! …