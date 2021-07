Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie (46 de ani) a fost vazuta la o intalnire romantica cu The Weeknd (31 de ani) in Los Angeles, in mijlocul luptei sale pentru custodia copiilor, cu fostul ei soț Brad Pitt. Superba actrița și fostul ei soț au divorțat in 2019, dar sunt inca prinși intr-un razboi de custodie tensionat pentru…

- Angelina Jolie a trecut printr-un divorț de lunga durata cu Brad Pitt, in urma caruia a suferit extrem de mult și a ajuns sa cantareasca 45 de kg. Actrița de la Hollywood s-a confruntat de-a lungul timpului cu probleme de greutate și din nou a ajuns din nou de nerecunoscut.

- Brad Pitt primește temporar custodia comuna a celor șase copii pe care ii are cu Angelina Jolie, declara pentru CNN doua surse apropiate cazului. Decizia instanței a venit acum cateva saptamani, iar Jolie a facut deja apel. „Decizia nu este definitiva. Procesul este in derulare și suntem departe de…

- Brad Pitt a primit custodia comuna a copiilor sai cu Angelina Jolie, dupa mai multe luni de proces. Brad Pitt si Angelina Jolie sunt parintii lui Pax, 17 ani, Zahara, 16 ani, Shiloh, 14 ani si gemenii Vivienne si Knox ,cu varsta de 12 ani. Pentru ca Maddox are deja 19 ani, nu este supus... View Article

- Brad Pitt a primit de la un judecator din California custodia comuna a copiilor sai in procedura de divort cu fosta sa sotie, Angelina Jolie. Actrita cere custodia deplina. Cei doi au depus actele de divort in urma cu aproximativ 6 ani, conform TMZ.

- Un judecator din California i-a acordat actorului american Brad Pitt custodia comuna a copiilor sai in procedura de divort cu fosta sa sotie, actrita Angelina Jolie, care solicita custodie deplina, au informat miercuri mai multe mass-media americane, relateaza AFP. Nici avocatii celor…

- Brad Pitt a caștiga custodia comuna a copiilor, in timp ce Angelina Jolie continua lupta legala. Actorul in varsta de 57 de ani se lupta in justitie de aproape cinci ani pentru a obține drepturi egale pentru cei șase copii pe care ii imparte cu fosta sa soție. O sursa apropiata a declarat ca este […]