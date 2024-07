Stiri pe aceeasi tema

- Caz de moarte suspecta in Iași! O femeie și un barbat, soț și soție, au fost gasiți fara suflare in propria casa. Polițiștii fac cercetari pentru a afla care a fost cauza exacta a decesului. Alerta a fost data de vecini, caci nu au mai reușit sa ia legatura cu ei.

- Un angajat al Spitalului raional Leova este investigat intr-un dosar de corupție sistemica, fiind suspectat ca a primit mita de la pacienți. In urma perchezițiilor, au fost ridicate sume de 6.500 de euro și 27.000 de lei, transmite Centrul Național Anticorupție.

- Un barbat bolnav de cancer in stadiu terminal a vorbit despre decizia sa neobișnuita de a se transforma intr-o versiune digitala a sa, pentru a nu-și lasa soția singura dupa ce va muri, relateaza The Independent.

- George Bacovia este, fara indoiala, unul dintre cei mai controversați poeți ai limbii romane și cel mai de seama reprezentant al simbolismului autohton. Scriitorul a dus o viața grea, presarata cu lipsuri, boli psihice și dezamagiri. Deși a avut relații cu multe femei, cea mai constanta prezența in…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a anuntat, miercuri noaptea, la intoarcerea echipei nationale a Romaniei de la EURO 2024, ca in maximum o saptamana va comunica daca selectionerul Edward Iordanescu, al carui contract s-a incheiat, va continua sau nu la conducerea primei reprezentative. „Am fost primul…

- Descoperire macabra, vineri dupa-amiaza, in localitatea aradeana Șeitin, unde doua persoane au fost gasite moarte. „La data de 14 iunie, in jurul orei 16:25, prin 112, a fost sesizata prezența a doua persoane decedate, intr-un imobil din localitatea Șeitin. La fața locului s-au deplasat polițiștii Serviciului…

- In afara Franței, președintele Emmanuel Macron intruchipeaza omul de stat european lucid și sigur pe sine. In interiorul Franței, el este vazut din ce in ce mai mult ca o povara, noteaza POLITICO.

- Denisa Despa a avut parte de un accident bizar, chiar in propria locuința. Blondina a scapat ca prin urechile acului de o tragedie, insa starea ei de sanatate este alterata. Cu ce problema s-a confruntat blondina și cum a ajuns in aceasta situație.