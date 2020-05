Stiri pe aceeasi tema

- Economia are in acest moment o contractie cuprinsa intre 30 si 40%, a declarat luni ministrul Economiei, Virgil Popescu. Dupa ce va fi atins varful epidemiei iar aceasta criza ar putea intra pe o panta descendenta vrem sa avem masurile pregatite pentru relansarea economiei, a precizat el. „Suntem, evident…

- Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador, președintele Comisiei pentru Administrație și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților, atrage atenția ca economia Romaniei sufera și va suferi din cauza efectelor negative ale epidemiei de coronavirus. In aceste condiții, a spus Fasor, Guvernul PNL a…

- Deputatul PNL, Angelica Fador, președintele Comisiei pentru Administrație și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților, a declarat ca economia Romaniei sufera din cauza efectelor negative ale epidemiei de coronavirus, motiv pentru care „Guvernul PNL a luat o serie de masuri”, una dintre cele…

- Ședința Biroului Permanent Județean al PNL Brașov a avut loc in aceasta seara, unul dintre punctele aflate pe ordinea de zi fiind – dupa cum a anunțat public liderul liberalilor brașoveni, Adrian Veștea, discutarea atacului public al consilierului județean Andrei Kadas la adresa șefului IPJ Brașov,…

- Ministrul propus la Cultura, Bogdan Gheorghiu a primit marti aviz negativ din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 13 voturi impotriva, 9 "pentru" si 2 abtineri."Am fost si eu surprins astazi sa vad o infratire brusca, o colaborare foarte fluida intre USR si PSD. Acest…

- Curtea Constituționala va discuta, pe 24 februarie, sesizarea conflictului intre președintele Klaus Iohannis și Parlament privind desemnarea pentru a doua oara a lui Ludovic Orban in funcția de premier, au declarat surse ale instituției. Marcel Ciolacu, despre planul PSD: "Suntem pregatiti…

- Ziarul Unirea Sorin Bumb, deputat PNL Alba: Indeplinirea obiectivelor de mediu trebuie sa țina cont de oameni și de necesitațile de dezvoltare ale comunitaților Una dintre cele mai importante documente discutate in aceasta saptamana in cadrul Comisiei de Industrii și Servicii a Camerei Deputaților a…

- Violeta Raduț il ia la bani marunți pe ministrul Dezvoltarii: “Sa le spuna primarilor ce au de facut cu proiectele pentru care obținusera finanțare prin FDI” in Politic / on 11/02/2020 at 12:54 / Dupa ce solicitarea publica adresata guvernanților, prin care cerea lamuriri legate de proiectele…