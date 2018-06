Stiri pe aceeasi tema

- Cu cine o putea inlocui actorul pe superba lui fosta soție decat cu o femeie la fel de frumoasa și poate și mai deșteapta decat faimoasa actrița?! Iata ce calitați are iubita lui Brad, Neri Oxman, și cum ii este deja superioara Angelinei Jolie! E frumoasa și deșteapta E limpede cu ochiul liber ca Neri…

- Incurcate sunt caile dragostei! Dupa desparțirea de Angelina Jolie, Brad Pitt a fost cuplat, de presa de peste Ocean, cu majoritatea femeilor singure de la Hollywood. Nicio idila insa nu s-a concretizat intr-o poveste de dragoste. Cel puțin pana acum… Se pare ca Brad Pitt este indragostit pana peste…

- Poate nu știați, dar Angie a avut alți doi soți inaintea lui Brad Pitt. Unul dintre ei este Billy Bob Thornton, pe care il știm prea bine, iar celalalt este Johnny Lee Miller, cel care a convins-o pe actrița sa ajunga pentru prima data la altar. Angelina Jolie și fostul ei soț, Jonny Lee Miller Angie…

- Brad Pitt si Angelina Jolie au ajuns la o intelegere privind divortul, potrivit contactmusic.com. Cei doi actori americani si-au anuntat despartirea in septembrie 2016, iar acum, dupa o lunga batalie judiciara, se pare ca au ajuns la o intelegere privind divortul si custodia celor sase copii ai lor…

- Actorii americani Brad Pitt (54 de ani) si Angelina Jolie (42 de ani), care s-au separat in urma cu aproximativ doi ani, au ajuns la o intelegere privind divortul, dupa o lunga batalie judiciara, iar o pronuntare in acest caz va fi data in cateva saptamani.

- Actorii americani Brad Pitt si Angelina Jolie, care s-au separat in septembrie 2016, au ajuns la o intelegere privind divortul, dupa o lunga batalie judiciara, iar o pronuntare in acest caz va fi data in cateva saptamani, potrivit contactmusic.com.