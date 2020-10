Angeles prezintă “Tunel”, un EP experimental Angeles revine cu un nou EP care se numește “Tunel”, o colecție de 5 piese experimentale compuse și produse de artist impreuna cu Seven. “Tu”, “Incet”, “Horoscop”, “Prea simplu” feat. 92 și “Ridica” sunt piesele incluse pe EP și care au ca element central timpul. Tot anul acesta, Angeles a lansat “Intenții”, un album R&B cu influențe din anii ’80, compus in doar 3 saptamani, care include colaborari cu Debu, Majii, Tibal, Tranda, Shinijikun și Andres Chiriac, un artist in varsta de numai 14 ani, dar cu un talent uriaș. Albumul Intenții este despre dragoste, pe care cu toții o cautam in diferite… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a evitat sa raspunda, in cadrul unei conferințe de presa, despre o eventuala instituire a starii de urgența, in contextul numarului uriaș al cazurilor de coronavirus raportat zilnic de catre autoritați. Intrebat daca putem vorbi din nou despre starea de urgența, Klaus Iohannis…

- Liderul ALDE,Calin Popescu Tariceanu, le-a transmis o scrisoare deschisa alegatorilor liberali in care critica traseismul practicat de PNL si ii invita sa i se alature. „Dragii mei, Se apropie cu pași repezi alegerile și m-am gandit ca, poate, este bine sa limpezim puțin apele! Ne-ați pus pe noi, cei…

- Albumul „Stare de noapte„ conține 10 piese R&B cu influențe trap soul, ale caror versuri vorbesc despre pasiune și dragoste. Artistul declara: „Pentru realizarea acestui album am colaborat cu Seven, pe partea de producție, un tanar producator care, cu siguranța, va avea și mai multe de spus in viitor.…

- Autoritațile informeaza ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 944 de persoane (dintre care 885 adulți și 59 copii). Pana luni, 3 august, au fost declarate vindecate și externate 615 de persoane.

- Angeles lanseaza, pe YouTube și magazinele digitale, EP-ul Fantezii, care conține cinci piese R&B cu influențe trap soul, ale caror versuri vorbesc despre adevarul ce se transforma treptat in fantezie. “In acest EP este vorba despre adevar, care in timp devine fantezie. Pentru realizarea acestui EP…

- Luna august vine cu cel puțin trei zile foarte importante pentru toate zodiile. Fiecare dintre nativi trebuie sa știe la ce sa se aștepte și cum vor fi influențați de aceste trei zile cu totul speciale. Trebuie sa rețineți zilele de 4, 13 și 24 august 2020. Modificari importante in trei zile speciale…

- Angeles lanseaza, pe YouTube și magazinele digitale, EP-ul Fantezii, care conține cinci piese R&B cu influențe trap soul, ale caror versuri vorbesc despre adevarul ce se transforma treptat in fantezie. “In acest EP este vorba despre adevar, care in timp devine fantezie. Pentru realizarea acestui EP…

- August vine cu emoții, experiențe noi și cu povești de dragoste. Va fi luna iubirii pentru o zodie, pe care Cupidon o va „lovi“ puternic și care se va indragosti lulea. Alți nativi vor avea satisfacții pe plan financiar și vor avea parte de caștiguri la care nici macar nu au sperat. Horoscop, luna august,…