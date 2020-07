Stiri pe aceeasi tema

- MIRA lanseaza „Invața-ma”, o piesa de suflet pentru suflete, ce se va regasi pe primul album din cariera al artistei. In fiecare zi invațam o mulțime de lucruri noi, insa nimeni nu ne invața cum sa intoarcem spatele și sa privim mai departe catre un nou capitol al vieții noastre. Se spune ca timpul…

- “Kurt Kobain” este cel mai recent single extras de pe albumul “BLINDAT” care se va lansa in toamna anului acesta. Cu zeci de milioane de vizualizari la piese ca “Abilli”, „Euroi”, “Amilli”, “Muzica Daya” și “60 de zile”, Amuly imbina perfect influențele de trap și boom bap, fiind recunoscut atat de…

- Unii dintre voi au vazut-o in cadrul Eurovision in timp ce cucerea lumea cu yodelul iar alții au urmarit-o mai tarziu in vlogguri pe YouTube sau pe scena. „Furtuna mea” este cel mai nou single pe care Ilinca il lanseaza, o poveste pusa in versuri despre piedicile și provocarile pe care doi oameni, vulnerabili…

- Calmarea restricțiilor va incepe cu mersul la cinema pentru a viziona o noua producție SONY – Broken Hearts Gallery – care va fi printre primele filme lansate in cinematografe vara aceasta. Producatorul executiv al peliculei este nimeni alta decat draguța de Selena Gomez, iar echipa de producție este…

- Alexandru Balan, vloggerul cunoscut pe YouTube sub numele Colo, a fost reținut marți seara de polițiștii de la Secția 9 din Capitala, dupa ce l-au audiat cateva ore, scrie Digi24. El este acuzat de instigare la violența asupra minorilor. „Colo” a fost reținut pentru 24 de ore in dosarul in care este…

- Lady Gaga colaboreaza cu Ariana Grande pentru al doilea single extras de pe urmatorul album. Piesa “Rain On Me” este inclusa pe cel de-al saselea album lansat de catre Lady Gaga – “Chromatica”, material care va aparea pe 29 mai 2020. “Rain On Me” este prima colaborare dintre cele doua artiste, pentru…

- La doar o saptamana de la lansarea piesei Baiatul meu furmos, care are aproape 1 milion de vizualizari pe YouTube, Irina Rimes le aduce fanilor o noua surpriza, Sarea de pe rana, o melodie profunda, in stilul caracteristic artistei. Piesa incheie albumul COSMOS și, odata cu lansarea ei, intregul sau…

- „Stuck with U” este prima colaborare dintre Ariana Grande si Justin Bieber si vine intr-un moment sensibil, in sprijinul copiilor celor din sectorul medical, prin folosirea resurselor financiare pentru a oferi burse scolare copiilor acestora. Cei doi artisti au lansat in acelasi timp doua tipuri de…