Aflata la sfarșit de mandate, cancelarul german Angela Merkel a mers, saptamana trecuta, intr-o vizita la o ferma de pasari din Mecklenburg-Pomerania de Vest, pentru a-l sprijini in campanie pe candidatul conservator Armin Laschet. Intr-un moment parca prevestitor rezultatului alegerilor naționale de duminica, din Germania, Angelei Merkel i s-au suit papagalii in cap. Dupa ce […] The post Angelei Merkel i s-au suit papagalii in cap appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .