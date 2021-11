Stiri pe aceeasi tema

- Fosta directoare a Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, poeta Carmen Veronica Steiciuc, a parasit astazi lumea pamanteana. Ea a fost inmormantata in cimitirul Pacea Nou din Suceava, in cavoul familiei, fiind condusa pe ultimul drum de familie, prieteni, cunoștințe dar și de oameni simpli și…

- Incepind de anul viitor, premiul pentru debut la Festivalul Național de Poezie „Nicolae Labiș” va purta numele regretatului manager al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, poeta Carmen Veronica Steiciuc. Anunțul a fost facut, la Radio Top, de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai…

- Cateva zeci de persoane, in frunte cu primarul Ion Lungu, au venit astazi in foaierul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din Suceava pentru a aduce un ultim omagiu celei care a fost Carmen Veronica Steiciuc, poeta și managerul acestei instituții culturale. Sicriul, acoperit aproape in totalitate cu…

- Numeroase personalitați au transmis mesaje de condoleanțe pe paginile de Facebook ale Societații Scriitorilor Bucovineni și președintelui SSB, Alexandru Ovidiu Vintila, la trecerea la cele veșnice a poetei Carmen Veronica Steiciuc, managerul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din Suceava. Carmen Steiciuc…

- Trupul neinsuflețit al directoarei Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava va fi depus miercuri, 3 noiembrie, incepand cu ora 9 dimineața la Teatrul municipal Matei Vișniec, pentru ca rudele, prietenii și cunoștințele sa-și poata lua ramas bun. Priveghiul va avea loc la orele 15-16 la biserica…

- Duminica, 26 septembrie, ora 15:30, in cadrul festivalului 6 ani de teatru la Suceava va avea loc o masa rotunda cu tema: Ion Caramitru și locul sau in cultura romana. Evenimentul este organizat in memoriam Ion Caramitru și se va desfașura in spațiul expozițional al Teatrului Municipal ”Matei Vișniec”…

- De aproximativ 3-4 ore, la Publiserv este in desfașurare un fel de ședința comuna a celor din Agunarea Generala a Acționarilor și din Consiliul de Administrație. Miza o reprezinta semnarea contractului de mandat de catre actualul manager interimar, Valentin Savin. Cei din AGA insista pentru semnarea…