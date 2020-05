Ma bucur ca femeile nu trec neobservate. Ele infrumusețeaza ziua și aduc versul potrivit. Pe cei care au plecat din tara nu-i invidiez. N-am iubit argintii niciodata. Am ramas aici in tara mea, in greul meu și in mireasma florilor pe care le simt. In alta parte traiești in viteza in care n-ai nevoie de aceste minunații ale naturii noastre. De aceea vin toți in concedii la noi sa-si rasfețe sufletul, sa admire femeile cutremuratoare și sa bea laptele proaspat. Eu am ramas aici unde imi sunt strabunii și mai am șansa, intr-o zi cu ploaie sa plec la plimbare cu umbrela mov. DA , Lucian Avramescu…