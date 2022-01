Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației a trecut la cele veșnice, lasand in urma sa familia indurerata. Anunțul a fost facut de cei de la Sindicatul Europol. Femeia a decedat vineri (14 ianuarie) seara. „Ne luam ramas bun de la colega noastra Angela, polițist de frontiera din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au ridicat in vederea confiscarii, in cadrul unor acțiuni desfașurate in zona de responsabilitate, 39.540 pachete de tigari de proveniența duty-free ori extra-comunitara, in valoare de aproximativ 463.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta aproximativ 6.500 pachete cu tigari in valoare de peste 75.000 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. In cursul serii…

- Polițiștii de frontiera și lucratorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit, ascunse in plafonul unui microbuz condus de un barbat cu dubla cetațenie romano-ucraineana, 7.000 de capsule antivirale de proveniența ucraineana. In data de 22…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au confiscat in cadrul unor acțiuni desfașurate la frontiera verde, aproximativ 6.000 pachete de tigari de proveniența ucraineana, in valoare de aproximativ 67.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Ieri,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, aproximativ 15.000 pachete cu tigari in valoare de 174.700 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. Pentru retinerea contrabandistilor, politistii de…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au depistat noua cetateni straini, dintre care patru au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat in Ungaria, iar cinci au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania, pe jos, cu intenția de a ajunge intr-o țara din spațiul Schengen. Cu…