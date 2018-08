Angela Merkel vrea un german preşedinte al Comisiei Europene "Cea mai mare prioritate pentru (cancelarul Angela) Merkel nu mai este BCE, ci Comisia", a afirmat pentru cotidian o sursa apropiata guvernului, sub acoperirea anonimatului, transmite AFP. Potrivit jurnalului in general bine informat in aceste probleme, cancelarul federal considera ca presedintia BCE este mai mult o functie de prestigiu, in timp ce sefia Comisiei este mai importanta politic.



Pe de alta parte, candidatul german pentru BCE, actualul sef al Bundesbank Jens Weidmann, nu se afla in cea mai buna pozitie pentru a castiga cursa. Criticile sale repetate la adresa politicii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imigrantii din Uniunea Europeana (UE) care locuiesc in Marea Britanie vor primi dreptul de a ramane in aceasta tara in cazul in care nu se va ajunge la un acord asupra Brexitului. Potrivit unor informatii scurse din cadrul guvernului britanic, ministrii intentioneaza sa-si “asume autoritatea morala”…

- Prim-ministrul britanic Theresa May ia in calcul prelungirea perioadei de tranzitie ce va incepe odata cu producerea efectiva a Brexitului, relateaza Bloomberg, citand oficiali britanici anonimi, potrivit Mediafax.Informatia a aparut cu doar cateva zile inainte de reluarea discutiilor dintre…

- Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a declarat ca isi mentine opozitia fata de reintroducerea unui serviciu national civil sau militar in Germania, in pofida sprijinului politic si popular in crestere in favoarea acestei idei, transmite duminica dpa. 'Astazi este vorba tot mai mult…

- Berlinul considera 'constructiv' rezultatul intrevederii de la Washington dintre presedintele american, Donald Trump, si cel al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat joi o purtatoare de cuvant a cancelarului german Angela Merkel, relateaza AFP. 'Guvernul saluta acordul pentru o actiune…

- De ce liderii Europei raman muti pe temele Brexit-ului din mai, și ce cred cu adevarat? Surse din interior, spun ca si asa se confrunta cu Cartea Alba a lui Theresa May, pe fondul ingroșarii temerilor de nereușita de a accepta planurile primului ministru, si se tem de o plecare haotica -fara acord-…

- Copreședinții Grupului Verzilor din Parlamentul European, Ska Keller si Philippe Lamberts, au trimis o scrisoare catre președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker și catre Frans Timmermans,Surse citate de Adevarul.ro susțin ca acesta nu este decat primul document de acest fel dintr-un…

- Ungaria si Germania isi vor construi o cooperare "extrem de apropiata" in materie de aparare, inclusiv sub forma de proiecte industriale, a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit media germane, transmite MTI. In marja intrevederilor de la Berlin ale premierului Viktor Orban,…

- Eurodeputatii au votat miercuri, 13 iunie, redistribuirea locurilor in Parla- mentul European eliberate de catre alesii britanici din cauza Brexitului, in vederea viitoarelor alegeri europene care vor avea loc intre 23 si 26 mai 2019. Conform noii chei de distributie, Romania va castiga un mandat in…