Cancelarul german Angela Merkel a anunțat, luni, ca vrea sa lucreze impreuna cu Statele Unite, fiindca „Joe Biden cunoaște bine Germania”. Biden l-a invins pe Donald Trump la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Merkel a spus ca Biden cunoaște bine Germania și ca este pregatita sa infrunte „cont la cot” cu SUA „problemele mondiale”, cum ar fi pandemia de coronavirus și modificarile climatice. “He knows Germany and Europe well. I have fond memories of good encounters and conversations with him.”German Chancellor Merkel again congratulated Joe Biden and Kamala Harris on their projected win.…