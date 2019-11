Angela Merkel vrea 1 milion de staţii de încărcare pentru maşinile electrice până în 2030 In viitor, mobilitatea ar trebui sa fie "respectuoasa fata de mediu, flexibila, echitabila din punct de vedere financiar si confortabila", a declarat Merkel in interventia sa video saptamanala, difuzata duminica.



La intalnirea de luni seara cu reprezentantii industriei auto, Merkel va discuta si despre promovarea modalitatilor de transport in care nu sunt folositi combustibili fosili. O posibila masura o reprezinta subventii mai mari la achizitionarea de masini electrice, costurile urmand sa fie acoperite de industria auto si de guvern.



