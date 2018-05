Cancelarul german Angela Merkel se confrunta cu un delicat act de echilibru diplomatic atunci cand se va deplasa in China saptamana aceasta, dupa ce l-a vizitat pe Donald Trump cu aproximativ o luna in urma - in conditiile in care cele doua țari, China și Statele Unite, sunt implicate intr-un razboi comercial, sau cel puțin intr-un schimb de amenințari cu un razboi comercial care ar putea costa scump intreaga lume, scrie Jornal Economico, citat de Rador.