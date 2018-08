Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorului de cuvant al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, negocierile dintre Vladimir Putin și cancelarul Germaniei, Angela Merkel, vor avea loc sambata, in a doua jumatate a zilei.

- Cancelarul federal german Angela Merkel a declarat luni ca are nevoie de mai mult timp pentru a negocia un acord care sa permita Germaniei sa-i trimita inapoi pe solicitantii de azil care au inaintat deja cereri de azil in Italia, informeaza dpa. "Suntem intr-un proces de negocieri", a…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza sambata o vizita in Germania, unde se intalneste cu cancelarul Angela Merkel pentru a discuta despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni Guvernul german, relateaza AFP.Cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca la ora 16.00 GMT (19.00,…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a intalnit marti, la Berlin, cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, iar unul dintre subiectele-cheie de pe agenda discutiilor a fost situatia din Orientul Mijlociu, in special intoarcerea refugiatilor in Siria, potrivit dpa. Intrevederea a fost stabilita saptamana…

- Intalnirea bilaterala dintre Donald Trump si presedintele Klaus Iohannis, programata pentru ora 11.00 (ora Romaniei), nu a mai avut loc, pe fondul unor discutii extrem de tensionate dintre presedintele amercian si ceilalti aliati, intruniti joi dimineata in format restrans. UPDATE 12:00 -…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va intalni miercuri cu cancelarul german Angela Merkel, la doar cateva ore dupa ce a afirmat ca Germania, un aliat traditional al SUA, este "in totalitate controlata" si "prizoniera" Rusiei, informeaza agentia The Associated Press.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a luat poziție, luni, fața de criza politica din Germania. El a afirma ca poporul german se ridica impotriva cancelarului federal Angela Merkel in problema migrației. ”Oamenii din Germania se intorc impotriva conducerii lor, in timp ce migrația zdruncina coaliția…