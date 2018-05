Stiri pe aceeasi tema

- Iranul ar putea ramane parte a acordului nuclear semnat in 2015 daca interesele sale vor fi protejate, a declarat, duminica, presedintele iranian Hassan Rouhani, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Decizia presedintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite din Acordul nuclear iranian va apropia tarile Uniunii Europene de Rusia, afirma Iuri Usakov, un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin.Iuri Usakov, consilier prezidential pentru Afaceri Externe, a declarat ca Vladimir Putin…

- Putin, Merkel si Erdogan se pronunta in favoarea mentinerii acordului nuclear iranianPresedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel s-au declarat vineri, intr-o convorbire la telefon, in favoarea mentinerii acordului in dosarul nuclear iranian, dupa retragerea Statelor…

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel s-au declarat vineri, intr-o convorbire la telefon, in favoarea mentinerii acordului in dosarul nuclear iranian, dupa retragerea Statelor Unite, a anuntat Kremlinul, scrie AFP. Cei doi lideri ”au subliniat importanta esentiala a mentinerii…

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel au discutat vineri, intr-o convorbire telefonica, despre situatia creata prin retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul, pronuntandu-se pentru mentinerea acestuia, a informat Kremlinul, transmit AFP si Reuters. Presedintele Putin…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca Europa nu se mai poate baza pe Statele Unite pentru a fi aparata, adaugand ca Uniunea Europeana trebuie sa-si ia destinul in propriile maini, relateaza Deutsche Welle. Merkel a subliniat ca Uniunea Europeana are nevoie de o politica…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau francez, Emmanuel Macron, au facut apel luni la ''aplicarea stricta'' a acordului privind programul nuclear iranian, in timp ce liderul de la Casa Alba, Donald Trump, nu a anuntat inca daca se decide sa se retraga din acord, relateaza…

- Iranul a avertizat Statele Unite, joi, ca vor exista consecinte "neplacute" daca Washingtonul va decide sa se retraga din acordul nuclear si sa reimpuna sanctiuni impotriva Teheranului, relateaza presa iraniana, citata de site-ul agentiei Reuters.