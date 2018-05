Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, miercuri, ca este clar ca sumele alocate de Guvernul de la Berlin pentru aparare sunt insuficiente, in contextul in care ministrul german al Apararii a cerut cresterea cheltuielilor militare pentru respectarea angajamentelor asumate in cadrul NATO.

- Cheltuielile militare mondiale au crescut in 2017 la cel mai ridicat nivel de dupa Razboiul Rece, iar Statele Unite, China si Arabia Saudita se afla pe primele locuri in acest sens, a anuntat miercuri Institutul International de Cercetarea Pacii din Stockholm (SIPRI), citat de news.roSIPRI…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat, vineri, ca este esential ca statele membre NATO si isi respecte angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru aparare, adaugand ca Germania nu respecta angajamentele pe care si le-a asumat in decembrie 2014, relateaza Politico.eu.

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, scrie Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul de duminica, obtinand…

- Secretarul american al apararii Jim Mattis ar urma sa ii preseze miercuri pe aliatii europeni din cadrul NATO sa isi respecte promisiunea de a creste bugetele militare, in contextul in care SUA vor propune o sporire a propriilor cheltuieli cu apararea in Europa, relateaza Reuters. Pentru prima data,…

- Presedintele american Donald Trump a propus luni un buget federal de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2019, care prevede reducerea programelor interne, cresterea cheltuielilor militare si finantarea constructiei zidului de la granita cu Mexicul, transmite Reuters, conform news.ro.Bugetele…