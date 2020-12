Angela Merkel susține că pandemia schimbă raporturile de putere în economia mondială Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca pandemia de coronavirus schimba raporturile de putere in economia mondiala, multe țari fiind afectate de scaderea activitații economice din cauza efectelor Covid-19. Oficialul german susține ca economiile care se dovedesc cele mai reziliente sunt cele care au reușit sa țina sub control pandemia. Ea este de parere ca UE și Marea Britanie inca pot ajunge la un acord post-Brexit, dar statele membre UE sunt pregatite sa accepte lipsa unui acord daca va fi necesar. Berlinul are deplina incredere ca Executivul comunitar va cauta sa finalizeze negocierile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

