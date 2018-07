Angela Merkel susţine că NATO trebuie să se concentreze pe Rusia Comentariile ei, care vin inaintea unui summit al liderilor NATO de la Bruxelles de saptamana viitoare, ar putea reprezenta o reafirmare a relevantei prezentei militare a NATO si o luare de atitudine de la cel mai puternic lider din UE. „Provocarile pentru NATO s-au schimbat dramatic in ultimii ani", a declarat Merkel, adaugand: "Dupa ce Moscova a anexat peninsula Crimeea si avand in vedere activitatile sale militare din estul Ucrainei, este important sa ne concentram mai mult pe apararea aliantei". „Trebuie sa facem aranjamentele necesare, cum ar fi o prezenta in tarile centrale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

