Angela Merkel sustine atacul din Siria: A fost necesar si adecvat

Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca sustine atacurile aeriene lansate in cursul diminetii in Siria de Statele Unite, Franta si Marea Britanie, actiunile fiind "necesare si adecvate" pentru a descuraja utilizarea armelor chimice in viitor.



"Sprijinim faptul ca aliatii nostri americani, francezi si britanici si-au asumat in acest mod responsabilitatea ca membri permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU", a declarat Merkel, potrivit Reuters.



Angela Merkel a anuntat saptamana aceasta ca Germania nu va lua parte la o posibila actiune militara impotriva Siriei,…