Angela Merkel speră că nu va intra în istorie ca o persoană "leneşă" Dupa 16 ani in care a condus Germania, dupa patru mandate de cancelar federal, o succesiune de crize europene si incercari diplomatice, Angela Merkel mai are o singura ambitie: sa nu intre in istorie ca "lenesa", informeaza joi AFP. Cancelarul federal german, care se va retrage din functie dupa alegerile legislative din 26 septembrie, este cunoscuta drept o persoana foarte muncitoare si rezistenta, atat in sedintele de negocieri cu lideri ai altor state, cat si cu sefii de landuri germane. Cu toate acestea, intrebata joi in timpul unui forum organizat de postul de radio WDR despre ce nu i-ar placea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 16 ani in care a condus Germania, dupa patru mandate de cancelar federal, o succesiune de crize europene si incercari diplomatice, Angela Merkel mai are o singura ambitie: sa nu intre in istorie ca "lenesa", informeaza joi AFP. Cancelarul federal german, care se va retrage din functie…

- Angela Merkel, care conduce Germania de 16 ani si patru mandate, în care s-a confruntat cu o serie de crize europene si de încercari diplomatice, are o singura ambitie, si anume sa nu se spuna despre ea ca a fost o ”lenesa”, relateaza AFP.Cancelarul german, care urmeaza sa…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, si-a exprimat miercuri sustinerea pentru acordul asupra investitiilor incheiat la sfarsitul lui 2020 intre Uniunea Europeana si China, in pofida puternicelor tensiuni actuale ce complica ratificarea lui de catre cei 27 de membri ai UE, informeaza AFP,…

- Cancelarul german Angela Merkel sprijina apelurile pentru un lockdown dur și pe termen scurt in Germania, pentru a reduce raspandirea coronavirusului. Asta, deoarece rata de infectare e mult prea mare, potrivit unei purtatoare de cuvant a guvernului german, conform Reuters .Germania lupta sa țina sub…

- Cancelarul german Angela Merkel sprijina apelurile pentru un lockdown dur și pe termen scurt in Germania, pentru a reduce raspandirea coronavirusului, deoarece rata de infectare e mult prea mare, potrivit unei purtatoare de cuvant a guvernului german, citata de Reuters.

- Cancelarul federal german Angela Merkel a rechemat duminica cu fermitate landurile la ordine, cerandu-le sa aplice restrictiile pentru a contracara cel de-al treilea val al pandemiei de coronavirus, in conditiile in care mai multe landuri au anuntat proiecte de relaxare a acestor restrictii, informeaza…

- Cancelarul federal german Angela Merkel a rechemat duminica cu fermitate landurile la ordine, cerandu-le sa aplice restrictiile pentru a contracara cel de-al treilea val al pandemiei de coronavirus, in conditiile in care mai multe landuri au anuntat proiecte de relaxare a acestor

- Germania se afla intr-un al treilea val al pandemiei de coronavirus, le-a spus marti cancelarul Angela Merkel parlamentarilor din cadrul partidul ei conservator, relateaza Reuters, care citeaza doua surse care au participat la intalnire. ”Acum suntem in al treilea val”, a afirmat ea potrivit surselor…