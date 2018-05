Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkek s-a declarat sambata ingrijorata de situatia din Ucraina, unde "in fiecare noapte sunt incalcari ale armistitiului" si "in fiecare zi au loc pierderi de vieti omenesti", relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Ucraina ne ingrijoreaza, iar in cadrul Formatului Normandia…

- Cancelarul german Angela Merkek s-a declarat sambata ingrijorata de situatia din Ucraina, unde "in fiecare noapte sunt incalcari ale armistitiului" si "in fiecare zi au loc pierderi de vieti omenesti", relateaza AFP. "Ucraina ne ingrijoreaza, iar in cadrul Formatului Normandia - care reuneste Germania,…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a avertizat marti ca proiectul controversatului gazoduct ruso-german Nord Stream 2 nu este posibil fara implicarea Ucrainei in tranzitul de gaz din Rusia spre Europa, insa fara a preciza rolul acestei tari in respectivul tranzit, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Cancelarul german, Angela Merkel, și-a exprimat luni speranța privind relansarea procesului de pace in Ucraina dupa alegerile prezidențiale care vor avea loc pe 18 martie in Rusia, in condițiile in care acordurile de la Minsk, incheiate sub egida Berlinului și a Parisului, sunt in impas de luni de zile,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si-a exprimat luni speranta privind relansarea procesului de pace in Ucraina dupa alegerile prezidentiale care vor avea loc pe 18 martie in Rusia, in conditiile in care acordurile de la Minsk, incheiate sub egida Berlinului si a Parisului, sunt in impas de luni de…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si-a exprimat luni speranta privind relansarea procesului de pace in Ucraina dupa alegerile prezidentiale care vor avea loc pe 18 martie in Rusia, in conditiile in care acordurile de la Minsk, incheiate sub egida Berlinului si a Parisului, sunt in impas de luni de…

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, a semnat o lege care prevede reintegrarea Donbassului, dar și recunoașterea Rusiei drept stat agresor. Oficialul de la Kiev a dat asigurari ca documentul nu incalca prevederile acordului de la Minsk, asa precum acuza Rusia.