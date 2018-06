Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, au convenit, marti, asupra necesitatii formarii unui buget al zonei euro, "un nou capitol" in aprofundarea integrarii in cadrul Uniunii Europene.

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au convenit marti asupra crearii unui buget comun al zonei euro si au avansat o propunere comuna ce vizeaza aspecte ale crizei migratiei, decizii anuntate la o conferinta de presa comuna dupa intrevederea lor desfasurata in…

- Germania și Franța susțin crearea unui buget comun pentru Zona euro cu scopul de a o proteja mai bine in fața crizelor, a anunțat marți, la Berlin, cancelarul german Angela Merkel, potrivit AFP.

- Ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, a anuntat sambata seara ca Franta si Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro, dupa cateva luni de controverse.Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz, desfasurata la Hamburg, Le Maire a precizat…

- In urma cu doar cateva saptamani, acelasi Vladislav Goranov spunea ca autoritatile de la Sofia insista pentru ca Bulgaria sa adere la uniunea bancara abia dupa aderarea la ERM-2. Se pare insa ca Guvernul celui mai sarac stat membru UE s-a pliat in cele din urma recomandarilor venite de la BCE si Comisia…

- Presedintia franceza a salutat luni comentariile cancelarului german, Angela Merkel, privind reforma Uniunii Europene si a zonei euro, relateaza dpa. Merkel impartaseste obiectivele Frantei "in toate chestiunile privind suveranitatea europeana", inclusiv in problema migratiei, a precizat biroul presedintelui…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Controversatele reforme vor fi parte a proiectului de buget al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, care urmeaza sa fie prezentat in luna mai, marcand reconfigurarea semnificativa a politicilor de coeziune in valoare de 350 de miliarde de euro.Comisia Europeana vrea sa puna capat…