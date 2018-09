Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini a acuzat-o pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, ca este indirect responsabila pentru violentele recente din orasul Chemnitz (estul Germaniei) pentru ca a 'subestimat' dificultatea de a integra sute de mii de migranti in tara sa, relateaza AFP, conform…

- Liderul extremei drepte Alternativa pentru Germania (AfD), Alexander Gauland, a aparat vineri manifestatiile violente de dreapta ca urmare a mortii unui german, in legatura cu care sunt acuzati doi solicitanti de azil, relateaza agentia DPA. ''Sa-ti iesi din fire dupa o astfel…

- Extrema dreapta germana a mentinut presiunea asupra Angelei Merkel si a politicii sale privind migratia, organizand joi seara o noua manifestatie la Chemnitz, oras care a devenit epicentrul mobilizarii contra solicitantilor de azil din Germania, scrie AFP. Contrar ultimelor manifestatii…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a calificat miercuri drept "socante" manifestatiile extremei drepte impotriva strainilor din Germania, in cursul carora mai multi simpatizanti au defilat facand salutul nazist, relateaza AFP. "Cred ca este extrem…

- Grupuri de extrema-dreapta au raspandit "stiri false" pentru a-si mobiliza sustinatorii pentru protestele violente antiimigratie din orasul Chemnitz, care au avut loc dupa ce un cetatean german a fost injunghiat mortal, aparent de doi azilanti, au declarat oficiali germani, potrivit agentiei Dpa.

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a declarat marti ca "ura in strada" nu isi are loc in Germania, dupa incidentele survenite in decurs de doua zile la Chemnitz in timpul manifestatiilor extremei drepte, informeaza AFP."Ceea ce am vazut nu-si are locul intr-un stat de drept",…

- 'Stirile false" au alimentat violenta manifestatiilor extremei drepte desfasurate in orasul german Chemnitz (est) in ultimele zile, a declarat marti premierul landului Saxonia, Michael Kretschmer, relateaza dpa. "Trebuie sa recunoastem ca mobilizarea pe internet a fost mai puternica decat in trecut…