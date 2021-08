Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german vrea sa inaspreasca restrictiile pentru persoanele nevaccinate. Autoritatile germane se gandesc sa impuna noi masuri, mai dure, de la mijlocul lunii septembrie. Potrivit Bild, guvernul german vrea sa impuna ca accesul la restaurant, hotel sau coafor sa fie permis exclusiv persoanelor…

- „Oamenii vaccinați vor avea, cu siguranța, mai multa libertate decat persoanele nevaccinate”, a avertizat șeful de cabinet al cancelarului Angela Merkel. Saptamana trecuta, Angela Merkel și-a exprimat ingrijorarea cu privire la „dinamica clara și tulburatoare” a creșterii cazurilor Covid-19.…

- Cancelarul german Angela Merkel a indicat in mod clar ca va continua sa se ocupe de probleme precum schimbarile climatice pana in ultima zi de mandat, dar, impenetrabila ca intotdeauna, nu a dezvaluit prea multe despre planurile sale pentru perioada de dupa alegerile federale din 26 septembrie, transmite…

- Președintele Joe Biden a primit-o joi seara la Casa Alba pe Angela Merkel. In timpul discutiilor, cei doi s-au declarat “uniti impotriva agresiunii Rusiei”. Cancelarul german a facut peste 20 de vizite la Washington in timpul celor 16 ani petrecuti in fruntea Guvernului. Biden este al patrulea lider…

- Cancelarul german Angela Merkel, aflata in vizita la Washington, s-a declarat "foarte profund afectata" de inundatiile in urma carora si-au pierdut viata zeci de persoane și care au provocat distrugeri imense in vestul Germaniei.

- Propunerea franco-germana de organizare a unui summit european cu Vladimir Putin se lovește de opoziția statelor baltice și a Poloniei, mulți diplomați refuzand sa susțina o resetare a relațiilor cu o Rusie pe care o percep drept ostila, scrie publicația europeana Politico. Inainte de summitul european…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut miercuri o investigatie asupra scandalului de spionaj in care sunt implicate Danemarca si SUA, dupa ce o ancheta de presa a relevat ca autoritatile daneze au ajutat Agentia Nationala de Securitate (NSA) a SUA sa intercepteze telefoanelor unor responsabili…