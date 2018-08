Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen, a afirmat ca isi mentine opozitia fata de reintroducerea unui serviciu national civil sau militar in Germania, in ciuda faptului ca aceasta idee se bucura de un sprijin politic si popular in crestere, relateaza dpa.

- Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a declarat ca isi mentine opozitia fata de reintroducerea unui serviciu national civil sau militar in Germania, in pofida sprijinului politic si popular in crestere in favoarea acestei idei, transmite duminica dpa, citata de Agerpres.

- 'Astazi este vorba tot mai mult despre atacuri cibernetice, razboaie hibride, amenintari asimetrice din partea teroristilor sau despre stabilizarea unor state in pericol, precum Mali sau Irak, pentru ca acesta sa nu coboare in haos, violente si deplasari de populatie', a declarat ministrul german…

- Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a declarat ca isi mentine opozitia fata de reintroducerea unui serviciu national civil sau militar in Germania, in pofida sprijinului politic si popular in crestere in favoarea acestei idei, transmite duminica dpa. 'Astazi este vorba tot mai mult…

- Anul acesta s au implinit 11 ani de cand in Romania s a suspendat executarea serviciului obligatoriu, in calitate de militar in termen si militar cu termen redus. Potrivit Legii nr. 395 2005, privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza…

- Cancelarul Angela Merkel si aripa cea mai de dreapta a coalitiei sale guvernamentale se reunesc luni intr-o ultima tentativa de a rezolva conflictul privind migratia, care ameninta sa faca guvernul sau sa cada. Horst Seehofer, ministrul federal de Interne si seful Uniunii Crestin-Sociale (CSU), sora…

- Liderii Uniunii Crestin-Sociale (CSU), Horst Seehofer si Markus Soder, reprezinta "un pericol pentru Europa" pentru ca vor un "Brexit german", avertizeaza Andrea Nahles, presedintele Partidului Social-Democrat (SPD), in contextul disputelor de la Berlin pe tema imigratiei. In ultimele saptamani,…

- Cancelarul Angela Merkel trebuie sa prezinte partenerilor de guvern de la CSU o solutie europeana la problema azilului in 14 zile. Un bun inceput a fost intalnirea cu presedintele Emmanuel Macron, cu care a convenit reforme pentru UE. Dupa ce luni a avut de furca cu partenerii de guvernare…