- Președintele PNL Ludodvic Orban va face o vizita de doua zile in Germania in perioada 13-15 mai, in cadrul careia va avea o intrevedere cu Angela Merkel, luni dupa-amiaza, au precizat surse lilberale pentru HotNews.ro.

- Un plan de a face obligatorie expunerea de crucifixe in cladirile guvernamentale din landul german Bavaria a atras proteste din partea unor politicieni din opozitie si a unui cleric marcant, care au acuzat executivul regional de ipocrizie inaintea scrutinului din octombrie, in care Uniunea Crestin-Sociala…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au promis ca vor pregati "o foaie de parcurs" privind reformarea Uniunii Europene, si care ar urma sa fi discutata la summitul UE din luna iunie, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Liderul de la Paris a declarat…

- Documentul de 177 de pagini a fost semnat de Merkel din partea Uniunii Crestin Democrate (CDU), de Horst Seehofer din partea formatiunii bavareze de dreapta Uniunea Social Democrata (CSU) si de liderul in exercitiu al Partidului Social Democrat (SPD), Olaf Scholz. Acesta urmeaza sa preia portofoliul…

- Liderul aliatilor bavarezi ai cancelarului german Angela Merkel, Horst Seehofer, a afirmat miercuri ca Germania ar trebui sa organizeze noi alegeri daca membri ai Partidului Social Democrat (SPD) voteaza impotriva unei noi coalitii cu blocul conservator al cancelarului, relateaza Reuters. Cei 464.000…

