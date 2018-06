Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, a anuntat sambata seara ca Franta si Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro, dupa cateva luni de controverse.Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz, desfasurata la Hamburg, Le Maire a precizat…

- Franta si Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro, dupa cateva luni de controverse, a anuntat sambata seara ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, citat de AFP. Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz, desfasurata la Hamburg,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a avut "o conversatie cordiala" in noaptea de miercuri spre joi cu seful guvernului italian, Giuseppe Conte, in plina criza diplomatica intre cele doua tari, a anuntat ministrul francez pentru Afaceri Europene, Nathalie Loiseau, informeaza AFP. "Emmanuel Macron…

- Presedintia franceza a salutat luni comentariile cancelarului german, Angela Merkel, privind reforma Uniunii Europene si a zonei euro, relateaza dpa. Merkel impartaseste obiectivele Frantei "in toate chestiunile privind suveranitatea europeana", inclusiv in problema migratiei, a precizat biroul presedintelui…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a avut astazi, la Berlin, o intrevedere cu președintele Uniunii Creștin-Democrate (CDU), cancelarul german Angela Merkel.Citește și: DNA, mișcare de ULTIMA ORA - Sechestru pe averea lui Sevil Shhaideh ”In cadrul intalnirii președintele CDU, cancelarul…

- La trei zile dupa seful statului francez Emmanuel Macron, presedintele american Donald Trump o primeste vineri pe cancelarul german Angela Merkel, dar cu mai putin fast si cu pozitii mai divergente fata de diverse dosare, cum ar fi acordul nuclear iranian si tarifele vamale. Contrastul dintre vizita…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, si-au reafirmat joi, in timpul unei intrevederi la Berlin, vointa ca pana in luna iunie sa avanseze o propunere comuna franco-germana privind reformele in Uniunea Europeana, recunoscand totodata ca au puncte de vedere diferite…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, si-au reafirmat joi, in timpul unei intrevederi la Berlin, vointa ca pana in luna iunie sa avanseze o propunere comuna franco-germana privind reformele in Uniunea Europeana, recunoscand totodata ca au puncte de vedere diferite…