- Un studiu realizat pe baza unui sondaj efectuat în 12 state membre ale Uniunii Europene sugereaza ca Angela Merkel, cancelarul german aflat la final de mandat, se bucura de o mare apreciere, transmite marti DPA citata de Agerpres. Studiul, intitulat 'Dincolo de merkelism: ce asteapta…

- Guvernul face discriminare intre firme sau pentru unii muma, pentru alții nu. Executivul a aprobat luni un proiect de act normativ care ofera o solutie la problema cresterii preturilor materialelor de constructii si vine in sprijinul proiectelor realizate cu finantare din bani publici. Ministrul Dezvoltarii,…

- Grecia este in prima linie in fata fenomenului migratiei si a avertizat ca Uniunea Europeana nu mai poate gestiona inca o criza migratorie precum cea din 2015. Trebuie sa actioneze repede pentru a opri cat mai multi cetateni afgani sa-si paraseasca tara aflata in conflict, a declarat ministrul grec…

- Jumatate din populatia Uniunii Europene este vaccinata cu schema completa impotriva COVID-19, arata un bilant AFP realizat in baza informatiilor obtinute din surse oficiale, marti, la ora 11:00 GMT, informeaza Agerpres . Romania a imunizat doar 25% din populatie, fiind pe penultimul loc in randul statelor…

- Turiștii romani reprezinta 46,7% din toți cetațenii Uniunii Europene care au vizitat Bulgaria, la mare distanța de nemți, arata cele mai recente statistici furnizate de presa internaționala. Concret, in luna iunie 2019 numarul calatoriilor in strainatate a depașit 717.000. Numarul vizitelor…

- Germania dorește ca turiștii britanici sa nu poata calatori in Uniunea Europeana indiferent daca au primit sau nu un vaccin anti-Covid-19, de teama variantei Delta a coronavirusului care este covarșitor de raspandita și majoritara in Marea Britanie. Cancelarul german Angela Merkel, care urmeaza sa se…

- Intentia Germaniei si a Frantei de a relansa dialogul cu Rusia divizeaza statele UE si prefigureaza discutii dificile la summitul european inceput joi la Bruxelles, consemneaza agentiile AFP, DPA si Reuters. La sosirea la summit, cancelarul Angela Merkel a apreciat ca UE trebuie sa gaseasca…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au lansat vineri un apel tarilor membre ale Uniunii Europene sa-si coordoneze politicile in privinta redeschiderii frontierelor in contextul pandemiei de COVID-19 si sa ia masurile necesare impotriva noilor variante ale virusului,…