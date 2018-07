Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel saluta compromisul intre Uniunea Crestin-Democrata (CDU) și filiala sa bavareza, Uniunea Creștin-Sociala (CSU) privind imigrația, ce prevede crearea de centre de tranzit in Germania pentru deportarea azilanților in țarile in care au fost inregistrați inițial."Vrem,…

- Merkel a dezvaluit aceste acorduri intr-o scrisoare de opt pagini adresata liderilor partidelor din cadrul coalitiei sale de guvernamant - blocul conservator Uniunea Crestin-Democrata (CDU)/ Uniunea Crestin-Sociala din Bavaria (CSU) si Partidul Social Democrat din Germania (SPD).

- Cancelarul german Angela Merkel a incheiat acorduri cu 14 tari pentru intoarcerea rapida a migrantilor care incearca sa intre in Germania, potrivit unui document consultat sambata de dpa. Merkel a dezvaluit aceste acorduri intr-o scrisoare de opt pagini adresata liderilor partidelor din cadrul…

- Cancelarul german Angela Merkel, angajata intr-o confruntare cu aripa dreapta a coalitiei sale privind politica in domeniul migratiei in Germania, a lansat marti semne ca ar dori sa aplaneze disputa cu aliatul bavarez, care parea de asemenea dispus la o rezolvare a situatiei, comenteaza France Presse.…

- Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) a acuzat Uniunea Crestin-Sociala (CSU), partidul bavarez partener al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel, ca ii copiaza linia dura cu privire la migranti, deoarece partidele se lupta pentru voturi inainte de alegerile…

- Uniunea Crestin-Sociala (CSU) din Bavaria va decide luni daca va insista asupra unei politici de returnare a unora dintre refugiati de la frontierele Germaniei, a declarat prim-ministrul acestui land, Markus Soeder, transmite Reuters. Soeder a precizat insa ca va reveni aliatului sau din partid, ministrul…

- Difuzarea unei stiri false vineri in Germania ce anunta sfarsitul coalitiei guvernamentale a cancelarului Angela Merkel, care se confrunta cu o criza legata de reforma politicii de azil, a provocat panica, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Mai multe mass-media importante au preluat un mesaj…