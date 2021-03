Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel anunța ca restricțiile severe, care ar fi trebuit impuse in perioada Sarbatorilor Pascale, vor fi anulate și recunoaște ca acestea ar fi fost o greșeala, scrie...

- Dupa o ședința care a durat aproximativ 12 ore, cancelarul Angela Merkel a anunțat ca se va instaura lockdown total in Germania, deoarece situația este destul de ingrijoratoare. In plus, s-au mai impus și alte masuri care au ca scop central oprirea expansiunii pandemiei de coronavirus in Germania. Iata…

- Majoritatea magazinelor vor fi inchise si serviciile religioase anulate in weekendul de Pastele catolic si protestant, intre 1 si 5 aprilie, in cadrul unei perioade de restrictii inasprite pentru a opri cresterea numarului infectii cu COVID-19, a anuntat marti cancelarul german, Angela Merkel, noteaza…

- Germania este pregatita sa achiziționeze doze din vaccinul Sputnik V, produs de Rusia. Ministrul german al Sanatații, Jens Spahn, a declarat ca iși dorește semnarea unui contract intre Rusia și Germania pentru ca țara lui sa beneficieze de doze din serul rusesc, in contextul in care Uniunea Europeana…

- Valul trei al Pandemiei COVID-19 este cat se poate de real. Germania, care recent anunța o relaxare, acum este in pragul unui nou lockdown. Medicii germani solicita „intoarcerea imediata” la lockdown pe masura ce numerele Covid-19 cresc. Germania sub valul trei de Pandemie! Germania sub valul trei…

- Germania extinde pana pe 7 martie lockdown-ul impus pentru a combate raspandirea COVID-19, au convenit cancelarul federal Angela Merkel si premierii celor 16 landuri, informeaza Agerpres. Germania a impus initial un lockdown in noiembrie, iar apoi a inasprit restrictiile in contextul cresterii numarului…

- Cancelarul german Angela Merkel intentioneaza sa extinda pana la 15 februarie lockdown-ul impus pentru limitarea raspandirii COVID-19, a relatat marti cotidianul Bild, care citeaza un proiect de hotarare a guvernului de la Berlin, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Merkel urmeaza sa se…

- Lockdown-ul din Germania ar putea dura pana in luna aprilie. Cancelarul german Angela Merkel estimeaza ca restricțiile anti-pandemie ar putea fi prelungite „Daca nu reușim sa stopam virusul britanic (noua varianta Covid-19 descoperita prima oara in Marea Britanie- n.red), atunci numarul cazurilor va…