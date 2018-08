Angela Merkel respinge posibilitatea unei aderări rapide a Georgiei la NATO Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri ipoteza unei aderari rapide a Georgiei la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), ai carei oficiali au promis in 2008 acestei foste republici sovietice ca va putea adera intr-o zi la Alianta, informeaza AFP.



"Nu vad o aderare rapida la NATO pentru Georgia, aceasta este pozitia Germaniei", a declarat Merkel in timpul unei intalniri cu studentii Universitatii din Tbilisi, capitala acestei tari din Caucazul de Sud. "Lucrurile se intampla in mod gradual", a adaugat ea, in conditiile in care autoritatile georgiene…

Sursa articol: agerpres.ro

