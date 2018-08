Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel respecta decizia lui Mesut Ozil de a se retrage din selectionata de fotbal a Germaniei, ca urmare a criticilor care l-au vizat pe mijlocasul lui Arsenal Londra dupa eliminarea Mannschaft-ului din primul tur al Cupei Mondiale 2018. "Asa cum stiti, cancelarul…

- Radio Europa Libera (Radio Free Europe/ Radio Liberty, RFE/RL) vrea sa lanseze noi servicii de stiri in Romania si Bulgaria, in decembrie 2018, intr-o incercare de a consolida peisajul media din cele doua tari, potrivit unui comunicat de presa. In ambele cazuri, aceasta lansare va marca revenirea…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, in conflict cu Angela Merkel legat de politica in domeniul migratiei, a anuntat luni seara ca a ajuns la un acord pe aceasta tema cu cancelarul federal, susceptibil s?...

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca protejarea frontierelor externe ale UE constituie principala prioritate in discutiile la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, consacrata problemei migratiei si reformei sistemului de azil, relateaza dpa. "Mai presus de toate, va fi vorba despre…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins ideea unei axe formate din Germania, Austria si Italia impotriva migratiei ilegale, propusa de omologul ei austriac, Sebastian Kurz. Merkel a aratat ca este nevoie de "multe astfel de forme de cooperare, nu doar de aceasta, daca dorim sa ajungem la o solutie…

- Republica Ceha respinge ideea conform careia tarile membre ale Uniunii Europene (UE) care refuza sa preia migranti trebuie sa compenseze in alte feluri si considera ca apararea frontierelor trebuie sa tina in mod individual de statele membre, a declarat luni premierul ceh, Andrej Babis, informeaza…

- Liderii europeni au confirmat joi la Sofia ''perspectiva europeana'' de multe ori promisa tarilor din Balcani, unde Rusia incearca sa-si extinda influenta, dar fara a ascunde reticenta puternica fata de extinderea rapida a unei Uniuni Europene in plin proces de refondare, comenteaza…