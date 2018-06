Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat miercuri crearea unei 'axe' intre ministrii de interne ai Austriei, Germaniei si Italiei in lupta impotriva imigratiei ilegale, in timp ce tarile din UE se afla in impas pentru deblocarea reformei sistemului de azil european, relateaza AFP, informeaza…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat miercuri crearea unei ''axe'' intre ministrii de interne ai Austriei, Germaniei si Italiei in lupta impotriva imigratiei ilegale, in timp ce tarile din UE se afla in impas pentru deblocarea reformei sistemului de azil european, relateaza…

- Cancelarul german Angela Merkel este “o femeie extraordinara”, a declarat presedintele SUA, Donald Trump, in cursul intrevederii pe care a avut-o vineri, la Casa Alba, cu liderul de la Berlin. Angela Merkel este “o femeie extraordinara”, a declarat Donald Trump, felicitand-o pentru realegerea in functia…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca Guvernul de la Berlin sustine atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva regimului de la Damasc efectuate ca reactie la atacul chimic din orasul Duma, relateaza Deutsche Welle. Prin intermediul unui comunicat…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat, joi, ca este 'evident' ca regimul sirian inca mai dispune de un arsenal de arme chimice dupa atacul imputat Damascului asupra unei zone controlate de rebeli, insa a exclus pentru moment participarea Germaniei la o eventuala operatiune militara impotriva…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca este 'evident' ca regimul sirian inca mai dispune de un arsenal de arme chimice dupa atacul imputat Damascului asupra unei zone controlate de rebeli, insa a exclus pentru moment participarea Germaniei la o eventuala operatiune militara

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca este 'evident' ca regimul sirian inca mai dispune de un arsenal de arme chimice dupa atacul imputat Damascului asupra unei zone controlate de rebeli, insa a...

- Cancelarul german, Angela Merkel, l-a felicitat luni pe presedintele rus, Vladimir Putin, pentru realegerea sa si a lansat un apel la "continuarea dialogului" pentru a gasi "solutii" la "provocarile bilaterale si internationale", a informat cancelaria de la Berlin, relateaza AFP. "Astazi este…