- Angela Merkel si presedintele ucrainean Petro Porosenko au discutat luni la telefon despre vizita de saptamana trecuta a cancelarului german in Rusia, despre eforturile de implementare a acordului de la Minsk si despre livrarea gazelor naturale prin Ucraina, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca sfarsitul Razboiului Rece nu a echivalat cu instaurarea pacii pe intreg continentul european, dovada fiind incalcarile repetate ale armistitiului din estul Ucrainei. ”Ucraina ne ingrijoreaza, iar in cadrul Formatului Normandia, din care fac…

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel s-au declarat vineri, intr-o convorbire la telefon, in favoarea mentinerii acordului in dosarul nuclear iranian, dupa retragerea Statelor Unite, a anuntat Kremlinul, scrie AFP. Cei doi lideri ”au subliniat importanta esentiala a mentinerii…

- Rusia face apel la Uniunea Europeana sa convinga Ucraina sa implementeze acordul de la Minsk, a declarat vineri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in urma negocierilor cu omologul sau din Cipru, Nikos Christodoulides, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cu prilejul unei convorbiri telefonice cu cancelarul german, Angela Merkel, "partea rusa a atras atentia asupra caracterului inadmisibil al provocarilor si speculatiilor" legate de acest atac chimic, a afirmat Kremlinul intr-un comunicat. La randul sau, purtatorul de cuvant al guvernului german,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, și-a exprimat luni speranța privind relansarea procesului de pace in Ucraina dupa alegerile prezidențiale care vor avea loc pe 18 martie in Rusia, in condițiile in care acordurile de la Minsk, incheiate sub egida Berlinului și a Parisului, sunt in impas de luni de zile,…

- ''Vom vedea dupa alegerile din Rusia de duminica (18 martie) cum vom putea sa dam un nou impuls pentru progrese veritabile in acest proces de la Minsk'', a declarat dna Merkel intr-o conferinta de presa la Berlin, cu cateva zile inainte de scrutinul din Rusia, al carui mare favorit este Vladimir…