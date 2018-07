Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel le-a propus partenerilor sai de coalitie o serie de masuri in vederea consolidarii controlului fluxurilor migratorii, potrivit unui document pe care li l-a trimis sambata, cu o zi inaintea unor reuniuni cruciale in supravietuirea Guvernului sau, relateaza AFP.

- Comisia Europeana a avertizat, marti, ca va lua masuri impotriva Italiei daca nu respecta drepturile omului, dupa ce ministrul de Interne, Matteo Salvini, a anuntat recensamant in comunitatile de romi, informeaza cotidianul La Stampa, citat de Mediafax. “Comisia Europeana va exercita toate competentele…

- Compania Uber a introdus o serie de masuri de siguranta pentru clienti, care sunt disponibile momentan doar in Statele Unite, potrivit NBC, citat de Ziarul Financiar. Compania de tehnologie a lansat aceste masuri marti, printre care se numara si asa-numitul „buton de panica”. Butonul le permite clientilor…

- Politia franceza a inceput luni procedurile de evacuare a doua tabere ilegale ale migrantilor din Paris, dupa o operatiune asemanatoare de saptamana trecuta, noteaza Reuters. Conform unui comunicat emis de politia din Paris, autoritatile se afla in procesul de evacuare a doua tabere ilegale de migranti…

- Decretul controversat care impune prezența unui crucifix la intrarea in cladirile publice din Bavaria a intrat vineri in vigoare, in ciuda acuzațiilor de politizare a ideii, inaintea unor alegeri regionale importante, informeaza AFP. Ministrul-președinte al Bavariei, Markus Soder, membru al partidului…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri oficial ca propune condiționarea finanțarilor europene de respectarea regulilor statului de drept, așa cum sunt acestea evaluate de birocrații executivului UE. Inovația ar urma sa se aplice in perioada financiara 2021-2027, iar negocierile dintre statele membre trebuie…

Vom reveni cu detalii.