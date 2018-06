Angela Merkel promite Iordaniei un ajutor de 100 de milioane de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Un expert britanic a dezvaluit ce suma ar fi primit Romania pentru a gazdui inchisorile CIA, intr-un interviu acordat pentru Adevarul. Crofton Black susține ca țara noastra ar fi incasat peste 8 milioane de dolari pentru a permite amenajarea pe teritoriul sau inchisori ale agenției de spionaj americana.…

- Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite si Kuweitul au anuntat luni ca vor acorda Iordaniei un ajutor in valoare de 2,5 miliarde de dolari. Pachetul include un depozit in banca centrala a Iordaniei, garantii la Banca Mondiala, sprijin anual pentru bugetul tarii si proiecte de dezvoltare, precizeaza…

- Uniunea Europeana va implementa contramasuri la tarifele SUA asupra importurilor de otel si aluminiu, a declarat duminica Angela Merkel televiziunii ARD, preluate de Reuters. Cancelarul german si-a exprimat regretul ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a retras acordul american asupra unui…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a anuntat duminica un nou ajutor de 20 de milioane de euro pentru Iordania, la cateva zile dupa o ampla manifestatie populara de protest care a zguduit regatul timp de o saptamana, relateaza AFP. Uniunea Europeana "vrea sa sustina Iordania prin toate mijloacele…

- Learning Machine, startup-ul care a dezvoltat impreuna cu Massachusetts Institute of Technology (MIT) un sistem de plasare a diplomelor academice pe blockchain a obținut investiții in valoare de 3 milioane de dolari.

- Numarul 1 mondial, Simona Halep nu este si pe prima pozitie in topul veniturilor din primele patru luni ale acestui an. Cu 2,26 de milioane de dolari, romanca este pe pozitia a doua in topul Forbes, ea fiid depasita de daneza Caroline Wozniacki care a castigat in perioada ianuarie-aprilie…

- Miliardarul si filantropul american Michael Bloomberg, fost primar al orasului New York, s-a angajat duminica sa doneze 4,5 milioane de dolari pentru a sprijini astfel Statele Unite sa isi indeplineasca angajamentele luate in cadrul Acordului pentru clima de la Paris, in pofida deciziei presedintelui…