Stiri pe aceeasi tema

- Dincolo de unele neințelegeri și concluzii nu tocmai pe gustul tuturor, summitul G20 de la Roma a adus și un moment emoționant. Liderii lumii și-au luat la revedere de la Angela Merkel. Cancelarul german, care se retrage, a participat la ultimul ei summit G20, iar omologii sai i-au adus flori și au…

- Liderii din G20 reuniti la Roma au ovationat-o duminica pe sefa executivului german Angela Merkel, cu prilejul ultimei ei participari la summit in calitate de cancelar, relateaza dpa. Premierul italian Mario Draghi, gazda summitului, i-a oferit Angelei Merkel un buchet de trandafiri multicolori,…

- Liderii G20 au aruncat fiecare cate o moneda de 1 euro in celebra fantana Trevi, in centrul Romei, duminica, 31 octombrie, in cea de-a doua și ultima zi a summit-ului din Italia. Premierul italian Mario Draghi a condus grupul, urmat de Boris Johnson, Pedro Sanchez, Angela Merkel și alți lideri. In jurul…

- Liderii tarilor industrializate (G20) au inceput sambata, la Roma, o reuniune de doua zile ce are ca principale teme schimbarile climatice si criza sanitara mondiala cauzata de COVID-19, transmit Reuters, AFP si dpa. In deschiderea reuniunii, premierul italian Mario Draghi s-a pronuntat pentru o cooperare…

- In acest weekend, liderii politici ai celor mai mari 20 de economii ale lumii se reunesc la Roma pentru summitul G20. Națiunile care fac parte din acest grup reprezinta aproximativ doua treimi din populația lumii și 85% din intreaga producție economica globala. Totodata, din G20 fac parte și cei mai…

- Exploziile de lânga Aeroportul Internațional Hamid Karzai din Kabul au șocat opinia publica internaționala și liderii mondiali care și-au exprimat condoleanțele și solidaritatea cu poporul american și cel afgan, condamnând în termeni duri atacul terorist, relateaza Fox News.Președintele…

- Summitul „Platforma Crimeea” s-a vrut ceva și a ieșit așa cum a planuit Moscova. Smiorcaiala Estului a fost ignorata total de Occidentul care știe sa iși urmeze propriul interes. Vestul nu numai ca nu a anulat anexarea peninsulei de catre Rusia lui Vladimir Putin, dar Angela Merkel și Emmanuel Macron…

- Germania isi sporeste ajutorul umanitar pentru Afganistan cu 500 milioane de euro, a declarat cancelarul Angela Merkel dupa summitul virtual de marti al G7, transmite dpa.Aceste fonduri se adauga celor 100 milioane de euro ca ajutor de urgenta deja promise de Berlin acum cateva zile pentru…