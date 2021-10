Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni i-au rezervat un moment de ovații, in picioare, cancelarului german Angela Merkel la summit-ul de la Bruxelles, al 107-lea la care participa și ultimul, dupa 16 ani aflata la putere, anunța AFP din surse europene, informeaza Agerpres. “Sper ca nu va veti supara pentru aceasta ceremonie…

- Not all members of the G20 group of leading economies were on board with a global tax overhaul agreed by 136 countries until shortly before it was concluded on Friday, a German government source said on Monday, according to Reuters. Getting all European member states involved to agree to the deal was…

- In conditiile in care cursa pentru desemnarea succesorului cancelarului german Angela Merkel a intrat pe ultima suta de metri, apar pozitii cu privire la mostenirea lasata de aceasta Europei si, in special, Europei Centrale si de Est.

- Estimand ca industria auto „face parte din soluția” la schimbarile climatice, cancelarul german Angela Merkel a cerut producatorilor de autoturisme sa pastreze o minte deschisa cu privire la tehnologia automobilelor neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon, dincolo de mașinile electrice. Cancelarul…

- Cancelarul federal german Angela Merkel a denuntat joi atentatul "absolut josnic" care a avut loc langa aeroportul din Kabul si in care au fost ucise cel putin 13 persoane si ranite alte cateva zeci, informeaza AFP. "Evenimentele din aceasta dupa-amiaza arata ca riscul este imens si ca este…

- Liderii USR PLUS s-au reunit, luni, intr-o ședința a Biroul Național in care au discutat despre organizarea Congresului din luna octombrie la care va fi aleasa noua conducere a partidului. Ședința a fost una tensionata, dupa ce Dacian Cioloș a contestat o decizie luata anterior, potrivit careia la Congres…