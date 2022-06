Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar Angela Merkel a condamnat invazia Rusiei in Ucraina si si-a exprimat sprijinul pentru actualul guvern german, UE si SUA in eforturile lor de a-l infrunta pe presedintele rus Vladimir Putin, in primul sau discurs public din acest an dupa ce s-a retras din functie,

- Razboi in Ucraina, ziua 96. Armata rusa continua ofensiva inceputa pe frontul din estul Ucrainei, in lupta pentru Donbas. Sergei Lavrov a dezmințit zvonurile ca președintele Vladimir Putin ar fi bolnav.

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres ajunge astazi la Bucha, Irpin și Borodianka. Moscova iși continua ofensiva in estul și sudul Ucrainei. ca acestea „necesita o ancheta independenta”. Vladimir Putin amenința direct Occidentul.

- Președintele Volodimir Zelenski face un anunț de ultima ora despre razboi și susține ca Ucraina ese pregatita si infrunte o noua ofensiva din partea armatei lui Vladimir Putin, dupa ce militarii ruși s-au retras rapid din partea de nord a țarii. Specialișii au ținut sa precizeze ca ar fi vorba despre…

- Frank-Walter Steinmeier, un social-democrat care a fost ministru de externe in timpul cancelarului Angela Merkel, a spus ca invazia Rusiei in Ucraina arata ca el, ca și alții, trebuie sa recunoasca in mod onest ce a greșit.„Nu am reușit sa construim o casa europeana comuna. Nu am crezut ca Vladimir…

- Cancelarul german Olaf Scholz si-a exprimat indoiala ca presedintele rus Vladimir Putin este informat pe deplin de consilierii sai in legatura cu situatia din Ucraina, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Intr-o podcast german despre politica ce urmeaza a fi transmis duminica, Scholz si-a exprimat convingerea…

- Senatul Statelor Unite a adoptat marti in unanimitate o rezolutie prin care il condamna pe presedintele rus Vladimir Putin drept criminal de razboi, o demonstratie rara de unitate in Congresul american, profund divizat, transmite Reuters. Rezolutia, introdusa de senatorul republican Lindsey Graham si…

- Vladimir Putin, fost ofițer KGB, a fost intotdeauna un om deosebit de secretos. In primavara și vara anului 2020, liderul de la Kremlin a fost in carantina la reședința sa din Valdai. Potrivit mai multor surse din administrație, el a fost insoțit acolo de Iuri Kovalciuk.Kovalciuk este cel mai mare acționar…